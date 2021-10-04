Sinem Umaş gelirini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor

Sinem Umaş ticarete atıldı. Umaş, küçük bir sermaye ile kurduğumarkasını 2 yıl içinde büyütmeyi başardı.Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Instagram dünyasının en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Sinem Umaş, son dönemde markasının yanı sıra hayvanseverliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Beykoz’daki evinde üçü engelli 20 köpeğin bakımını üstlenen Umaş, firmasıyla elde ettiği gelirin yüzde 20’sini de sokak hayvanları için harcıyor. Sinem Umaş paylaşımlarıyla da takipçilerini sokak hayvanlarına yardıma teşvik ediyor.