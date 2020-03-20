Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur musun?’ yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana’nın olaylı gelini Sinem Umaş yaptığı korona çıkışıyla gündem oldu. Virüs nedeniyle insanların evlerine kapanmasına tepki gösteren yarışmacı, "Yaşlıları öldüren bir virüs için tek kuruş kazanamadım. Benim için 7 gün büyük kayıp.” ifadelerini kullandı. Sinem Umaş'ın bu sözleri oldukça tepki çekti.
Sinem Umaş'ın corona paylaşımına tepki yağdı!
Gelinim Olur musun?’ ve ‘İşte Benim Stilim’ yarışmalarından tanınan Sinem Umaş, corona virüsü hakkında attığı tweetle tepki topladı: “Şiştim artık korona muhabbetinden. Bu kadar da büyütülmez. Yaşlıları öldüren bir virüs için tek kuruş kazanamadım. Benim için 7 gün büyük kayıp.”
20.03.2020 15:57 Magazin