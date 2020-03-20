Sinem Umaş'ın corona paylaşımına tepki yağdı!

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur musun?’ yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana’nın olaylı gelini Sinem Umaş yaptığı korona çıkışıyla gündem oldu. Virüs nedeniyle insanların evlerine kapanmasına tepki gösteren yarışmacı, "Yaşlıları öldüren bir virüs için tek kuruş kazanamadım. Benim için 7 gün büyük kayıp.” ifadelerini kullandı. Sinem Umaş'ın bu sözleri oldukça tepki çekti.