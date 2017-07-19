Sinemada hafta sonu bereketi yaşandı

Sinema - 19 Temmuz 2017 13:17

Interpress’in Box Office Türkiye’nin her hafta yayınladığı listelerden derlediği bilgilere göre hafta sonu toplam hasılat ise 5 milyon 135 bin 874 TL olarak kayıtlara geçti. Sinema ile ilgili medyaya 198 bin 47 haber yansırken yabancı filmler hakkında 6 bin 287 yerli filmler ile alakalı ise 2 bin 845 haber çıktığı tespit edildi.Hafta sonu zirvede Maymunlar Cehennemi var…Sinema severler özellikle hafta sonları sinema salonlarına akın ederken, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de listelere zirveden giriş yaptı. Maymunlar Cehennemi: Savaş ilk hafta sonunda 156 bin 470 biletli seyirci tarafından izlenirken, ilk hafta sonunda ABD'de 56,5 milyon dolar hasılat elde eden filmin, üç günde dünya genelinde ise 102,5 milyon dolar hasılata ulaştığı tespit edildi.Hafta içinin lideri Örümcek-Adam hafta sonunda ikinci …Bir önceki hafta sonunun lideri Örümcek-Adam: Eve Dönüş ikinci hafta sonunda 80 bin 563 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Transformers 5: Son Şövalye 30 bin 482 seyirci ile vizyondaki dördüncü hafta sonunda ilk üçte yer almayı başardı. Arabalar 3 filmi 23 bin 031 seyirci tarafından izlenerek toplamda 750 bin seyirci baremini aştı ve hafta sonunu dördüncü sırada kapattı. Film ayrıca tüm zamanlar en çok izlenen animasyon filmler sıralamasında onuncu sırada yer aldı. Yerli animasyon Doru ise 20 bin 483 seyirci ile listenin beşinci sırasını alan yapım oldu