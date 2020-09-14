30 yıllık dostluk single ile taçlandı
30 yıllık dostlukları olan Demet Sağıroğlu ve Murat Uysalefe’yi müzikal olarak bir araya getiren “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli şarkının söz ve müziği Murat Uysalefe’ye, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait.
Özel tablo
Single’ın kapak tasarımında Demet Sağıroğlu’nun pandemi döneminde yardım için çığlık atan dünyayı betimlediği “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli tablosu kullanıldı.
Single’a özel kapak!
Türk pop müziğinin özel yorumcularından Demet Sağıroğlu’nun, Barış Manço’ya verdiği “Söyle Zalim Sultan” adlı bestesiyle kalplerimize dokunan Murat Uysalefe ile yorumladığı “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli single çalışması Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
14.09.2020 13:56 Kültür-Sanat