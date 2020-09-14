Single’a özel kapak!

30 yıllık dostlukları olan Demet Sağıroğlu ve Murat Uysalefe’yi müzikal olarak bir araya getiren “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli şarkının söz ve müziği Murat Uysalefe’ye, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait.Single’ın kapak tasarımında Demet Sağıroğlu’nun pandemi döneminde yardım için çığlık atan dünyayı betimlediği “Beni Yavaş Yavaş Öldürme” isimli tablosu kullanıldı.