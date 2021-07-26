Sınır dizisinin setinde korona paniği

Oyuncu Tolgahan Sayışman yapımcılığa başlamış, HAN Medya&Yapım adını verdiği şirketi "Sınır" adlı internet dizisini çekmeye başlamıştı. Sınır adlı projenin setinde korona paniği yaşandı.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrol oyuncusu Aslıhan Karalar dahil olmak üzere 9 kişinin testi pozitif çıktı. Tüm ekibe yeniden test yapıldı. Set durduruldu.