Sıra dışı deneyimlerin ilk durağı İllüzyon Müzesi!

İstiklal Caddesi'nde 2019 yılında ilk şubesini açarak hizmet vermeye başlayan İllüzyon Müzesi, Emaar AVM’de yer alan Anatolia şubesiyle de cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Birbirinden ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlayan İllüzyon Müzesi, tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde, gerekli önlemleri hassasiyetle alarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.Ebeveynlerin çocuklarıyla ortak paydada buluşabilecekleri bir müze Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzenin en çok ilgi gören odaları arasında yer alıyor. İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya “Müzemiz açıldığı günden bu yana gerek yetişkinlerin gerekse çocukların ilgi odağı. Museum of Illusion’un ikinci yılını kutladığımız bu günlerde müzemiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor" diye konuştu.