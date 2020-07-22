Şirin Ediger'in tatili dudak uçuklattı: 830 bin TL!

Şirin Ediger ile kızı İstanbul, kiraladıkları tekne ile Göcek ve Marmaris’in koylarını dolaştılar.Uzunluğu 55 metre olan, 6 ultra lüks kabini, 12 kişilik yemek salonu, havuzu, saunası ve masaj odası bulunan lüks guletin haftalık indirimli fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten; tam 106 bin euro (830 bin TL). (Kaynak: posta.com.tr)