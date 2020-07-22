Şirin Ediger'in tatili dudak uçuklattı: 830 bin TL!

Şovmen Okan Bayülgen’den 2014 yılında boşanan Şirin Ediger, 11 yaşındaki kızı İstanbul ile tatile çıktı.

22.07.2020 23:00 Sosyete

Şirin Ediger'in tatili dudak uçuklattı: 830 bin TL! Şirin Ediger ile kızı İstanbul, kiraladıkları tekne ile Göcek ve Marmaris’in koylarını dolaştılar.

Uzunluğu 55 metre olan, 6 ultra lüks kabini, 12 kişilik yemek salonu, havuzu, saunası ve masaj odası bulunan lüks guletin haftalık indirimli fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten; tam 106 bin euro (830 bin TL). (Kaynak: posta.com.tr)
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