Şirin Yalçın gripten yeni kurtulup soğuk havadan da korunmak için pudra pembe uzun kalın hırkasının üzerine şalını da sararak korunuyordu. Alışveriş merkezindeki mağazasını ziyaret ettikten sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.
Şirin Yalçın'ın keyifli günü
İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden başarılı iş kadını Şirin Yalçın Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 25 Ocak 2017 21:44
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