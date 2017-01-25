Şirin Yalçın'ın keyifli günü

Sosyete - 25 Ocak 2017 21:44

Şirin Yalçın gripten yeni kurtulup soğuk havadan da korunmak için pudra pembe uzun kalın hırkasının üzerine şalını da sararak korunuyordu. Alışveriş merkezindeki mağazasını ziyaret ettikten sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.