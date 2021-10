Sırma'nın çıkış parçası "Üzülürsün Sonra" yayında...

Şarkıları milyonlarca kez dinlenen ve bugüne kadar genellikle İngilizce sözlü müzikler yapan Sırma, sonunda Türkçe sözlerinin ağır bastığı ilk albümünü paylaşmak için kolları sıvadı.Alternatif elektronik pop çatısı altında farklı müzik türlerini harmanlayan sanatçının albümünün ilk teklisi “Üzülürsün Sonra”, 30 Eylül’de dijital platformlarda yerini aldı.Facebook’un birlikte çalıştığı ilk ve tek Türk müzik prodüktörü ve ses mühendisi olan Sırma’nın albümündeki şarkılar, Facebook ve Instagram’ın özel müzik kataloğunda yer alan ilk modern Türkçe eserler olma özelliği de taşıyor.Diğer platformlardan önce Facebook ve Instagram kullanıcılarının beğenisine sunulan “Üzülürsün Sonra”, şimdiden on binlerce reel ve hikayede yerini aldı.Şarkı, Sephora Canada, Baycrew’s Group ve Leap of Dance Academy gibi yabancı prestijli Instagram sayfaları tarafından da paylaşıldı.Boynum kıl olmuş, yanmış kül olmuşToprağına toz olmuşEl insafHer adımında kanım buz tutmuşKorkulu rüyalaraEl insafAma dur heleDaha batmadı bu güneşGün olur devran döner elbetİş ki sabretTasını topla, tarağını toplaArkana bakma, bas git buralardanŞimdi kaç saklan, yol yakınken durmaGeç kalırsan, üzülürsün sonraGözler kör olmuş, vicdan sağır olmuşZihninse kanser olmuşEl insafNasıl yaşanır havasız susuzBaharı beklerken kurudum vallaİstanbul doğumlu Sırma, müzik hayatının çoğunu Amerika’da geçirdi. Yetenekli vokalist, aynı zamanda donanımlı bir besteci, söz yazarı, prodüktör ve ses mühendisi.Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Berklee College of Music’te aranjörlük ve müzik prodüksiyonu üzerine burslu eğitim alan SIRMA, solo kariyerinin ilk adımlarını, şimdi dünya çapında tanınan Illenium ve Said The Sky'la birlikte yarattığı, "Drop Our Hearts" ve "Drop Our Hearts (Part II)" adlı şarkılarla attı. Kendi tekli ve kısa çalarlarıyla da hem Türkiye’de, hem de yurt dışında medyanın ilgisini çekmeyi başaran Sırma’nın çalışmaları, Entertainment Weekly, The Line of Best Fit ve Clash gibi önemli platformlarda yer buldu.2018’de piyasaya sürdüğü ilk Türkçe parçası “Belki Bir Gün” ile beraber SIRMA, halk arasında da dikkatleri üzerine çekerek, bir hafta içerisinde Spotify Viral 50 Türkiye listesinde 3. sıraya kadar yükseldi. Bu çıkışı takiben çıkan “Coming Undone” da, Apple Music tarafından hem ABD ve Türkiye sayfalarında öne çıkarılarak, hem de global Beats 1 radyosunda tanıtılarak desteklendi.2019’da online müzik okulu Soundfly’dan aldığı teklif üzerine SIRMA, vokal prodüksiyon tekniklerini anlatan, interaktif bir kurs yarattı. İçeriklerini New York’ta hazırladığı Modern Pop Vocal Production adlı dersi, halen hem amatör, hem de profesyonel müzisyenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Sırma’nın müzisyenlere yönelik kaleme aldığı eğitici onlarca İngilizce makale, Roland ve Output gibi prestijli müzik teknoloji firmalarının sitelerinin yanısıra, LANDR ve TuneCore gibi bağımsız müzik platformlarında da okunuyor.Hayatını ABD ve Türkiye arasında mekik dokuyarak sürdürmeyi planlayan SIRMA, 2021’in Şubat ayından beri müzik çalışmalarının büyük bir kısmını, Facebook ile yaptığı iş birliği doğrultusunda yürütüyor.