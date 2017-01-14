Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle koridorları duman kapladı, hastalar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: hurriyet.com.tr
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil kadın doğum bölümünde yangın çıktı.Yaşam - 14 Ocak 2017 12:01
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