Sistem 9 binicilik yarışlarının ilki gerçekleştiriliyor

Diğer Sporlar - 08 Mayıs 2017 11:21

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun desteği ve Sistem 9 sponsorluğunda iki gün boyunca devam edecek Binicilik Engel Atlama Yarışları'nda dereceye girenler ödüllendirilecek. 13 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Adnan Gürman Kupası Binicilik Engel Atlama Müsabakaları'nda, 110, 120 ve 130 CM engel atlama müsabakaları birincilerine ödül olarak LG televizyonlar takdim edilecek. 14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sistem 9 Kupası Binicilik Engel Atlama Müsabakalarında ise 115, 125 ve 135 cm engeli atlama birincilerine nakdi ödül verileceği açıklandı.Gürman Çiftliği’nin 1993’te at pansiyonu ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Gürman Binicilik Spor Kulübü (GBSK) Başkanı Burak Gürman, “Gürman Binicilik Spor Kulübü adıyla hizmet verdiğimiz 2007 yılından bu yana tesisimizde çok sayıda binici yetiştirmenin haklı gururunu yaşadık. Şimdi ilkini gerçekleştireceğimiz GBSK-Sistem 9 BinicilikEngel Atlama Müsabakasından dolayı yaşayacağımız yeni gururun heyecanı içindeyiz” diyor.Hizmetlerini kurum ve kuruluşlara “Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” ilkesiyle sunan yarışların ana sponsoru Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, teknolojiye yaptıkları yatırımların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve sportif faaliyetlere yönelik organizasyonları da desteklediklerini hatırlattıktan sonra şu bilgileri veriyor: “Bir teknoloji firması olarak, teknolojinin olağanüstü ilerleyişine karşı, spor ve sanata katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bu; insana ve onun emeğine verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Ata sporumuzu geleceğe taşıyan binicileri, Sistem 9’un ilkesi doğrultusunda desteklemek bizi mutlu ediyor. Tüm katılımcıları, 14 Mayıs pazar günü yarışların sonunda düzenlenecek ‘Bahar Partisi’nde bu mutluluğumuzu paylaşmaya davet ediyoruz.”