Sivilce ve lekeleri kapatmanın yolları...

Yüzünüzdeki sivilcelerden veya sivilce izlerinden rahatsız oluyorsanız, uygun bir kapatıcıyla bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Güzellik - 18 Temmuz 2017 19:53
Sivilce ve lekeleri kapatmanın yolları...
Makyaj yapmanın en önemli nedeni var olan kusurları kapatmak. Güzelleşmenin ilk adımı bu. Yüzünüzdeki sivilcelerden veya sivilce izlerinden rahatsız oluyorsanız, uygun bir kapatıcıyla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Fakat yalnızca kapatıcı sürmek, pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlamayabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek, en doğal şekilde sivilce ve izlerinin görüntüsünü yok edin.

Sivilce Lekeleri
1. İlk olarak cildinizi nemlendirmek için nemlendirici ya da baz sürün. Çünkü cildinizin nemli olması kapatıcıyı daha rahat uygulamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın ki cildinizdeki sivilceleri kapatmanın asıl amacı, cilt tonunuzu eşitlemek ve cildizde pürüzsüz bir görüntü oluşturmak için fondöten ya da kapatıcı ile lekeyi kapatmaktır.

2. Fondöteninizi hafif fırça hareketleri ile cildinize uygulayın. Kapatıcıyı sivilcelerinizin üstüne uygularken ise parmaklarınızdan yararlanın. Parmaklarınızdaki sıcaklık, kapatıcının cildinizde daha iyi dağılmasına yardımcı olur ve hafif bir uygulama oluşturur.

3. Transparan pudrayı, allık fırçası boyutu kadar bir fırça kullanarak tüm yüzünüze uygulayın.

Sivilce
1. Sivilceyi kapatacağınız bölgenin nemsiz ve yağsız olduğuna emin olun.

2. Sivilce olan bölgenin parlamasını önlemek için bir kat pudra sürün.

3. Kapatıcıyı, küçük kapatıcı fırçası ile sivilcenizin olduğu bölgenin üzerine sürün. Sivilce bölgesinin cildin geri kalan kısımları ile aynı tona ulaşana kadar kapatıcıyı sivilcenizin üstüne sürün. Aynı tona ulaşmak için kapatıcıyı birden fazla kat sürmek zorunda kalabilirsiniz. Bu işlemi yaparken kapatıcıyı mümkün olduğunca ince uygulamaya ve tampon hareketleri ile sürmeye çalışın.

4. Sivilcenizi kapattıktan sonra fazla nemi almak için tampon hareketleri ile mendili cildinize uygulayın. Daha sonra kapatıcıyı sabitlemek için fırça yardımı ile transparan pudra sürün. Böylece uyguladığınız kapatıcı makyaj daha uzun süre cildinizde kalacaktır.
Kaynak: kadinvekadin.net
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