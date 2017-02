Sivilcelerle Savaş!

Ergenlikten itibaren canımızı sıkan cilt kusurları için bitkisel tedavi yöntemlerini araştırdık...

Güzellik - 09 Şubat 2017 20:08

Sivilceli cilde sahip olanların daha çok su bazlı kozmetikleri tercih etmesi gerekiyor. Yağlı kozmetik ürünler, gözenekleri tıkayarak, akne gelişmesine neden olmaktadır. Yağlı saç kozmetikleri; saçlarda ve alın hattında akne gelişmesine sebebiyet verebilir. Akneli cilde sahip olan kişilerin yağsız, su bazlı, non-komedojenik ibaresi bulunan kozmetik ürünleri tercih etmeleri gerekir.



Sivilceler özellikle hormon düzensizlikleri yaşayanlar ve yağlı cildi olanlar için gerçekten büyük bir sorun. Oluşurken can yakan, oluştuğunda kötü görünen sivilcelerin yarattığı sorunlar bunlarla sınırlı değil.



Sivilcelerin oluşmasının başlıca nedeni cilt gözeneklerinin tıkanması olduğuna göre cildinizi düzenli olarak temizlemek daha az sivilce çıkmasını sağlayabilir. Sadece yüzünüzü yıkamanızdan bahsetmiyoruz, gözenekleri derinlemesine temizleyen doğal cilt maskelerini veya cildi temizlemek için özel olarak üretilen kozmetik ürünleri kullanmalısınız.



Elma Sirkeli Tonik

Yeşil çay ( 1 bardak demlenmiş soğutulmuş )

Elma sirkesi ( 3 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Yeşil çayı demledikten sonra 1 bardak ayırıp soğuyuncaya kadar bekleyin ve karışıma elma sirkesini de ekleyip kapaklı bir şişeye koyun. Cildinizi her akşam temizledikten sonra tonikleyin. Dezenfekte edici özelliği bulunan bu tonik düzenli kullanımlarda sivilce lekelerinin geçmesinde oldukça etkilidir.





Badem Yağı Maskesi

Süt ( 2 yemek kaşığı )

Badem yağı ( 1 yemek kaşığı )

Limon suyu ( 2 tatlı kaşığı )

Bal ( 2 tatlı kaşığı tahta kaşık ile koyun )

Hazırlanışı: Malzemeleri sırayla kaseye ekleyin ve karıştırın. Sivilce lekesi bulunan bölgelere iyice yedirerek uygulayın. 15 dakika cildinizde bekletip ılık su ile cildinizi yıkayın. 1 hafta boyunca her gün uygulamanız gereken maskeyi 1 haftanın sonunda 4 günde 1 uygulamaya başlayın. Cildinizi güneşten korumaya bu maskeyi yaptığınız sürece özen gösterin.



Limon Maskesi

Bal ( 2 yemek kaşığı )

Limon suyu ( 1 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Benmari usulü balı ılıyıncaya kadar bekletin. Ardından limon suyunu bala ekleyip cildinize yedirin. 10 – 15 dakika süresince cildinizde beklettikten sonra soğuk su ile cildinizi temizleyin. 1 ay süresince haftada 3 kez maskeyi uygulamalısınız.



Bıldırcın Yumurtası Maskesi

Bıldırcın yumurtası ( 2 tane )

Bal ( 1 çay kaşığı )

Limon suyu ( 1 çay kaşığı )

Beyaz kil ( 3 yemek kaşığı )

Hazırlanışı: Malzemeleri karıştırıp temiz cildinize uygulayın ve 20 dakika süresince bekleyin. Süre sonunda cildi temizleyin. 3 hafta boyunca her akşam cildinize uygulamalısınız.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.