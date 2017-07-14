"Siyah İnci" için buluştular!
Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, "Siyah İnci" dizisinde iki aşığı canlandıracak.Dizi - 14 Temmuz 2017 14:30
Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel, "Siyah İnci" isimli dizi için bir araya gelecek. Eylül'de ekrana gelecek olan dizide Erçel, garson Hazar'ı canlandırırken Sayışman ise ona aşık olan Kenan isminde bir gence hayat verecek. Berk Hakman'ın da rol alacağı "Siyah İnci"nin çekimleri Çeşme, Marmaris ve Bodrum’da gerçekleşecek.
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Bağlantılar: Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Siyah İnci
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