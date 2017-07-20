Siyah İnci için geri sayım başladı!

Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın başrolde yer alacağı "Siyah İnci" dizisi için geri sayım başladı.

Dizi - 20 Temmuz 2017 19:30
Siyah İnci için geri sayım başladı!
Star TV'nin yeni dizisi 'Siyah İnci' dizisinin çekimlerine Ağustos ayında başlanacak. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan 'Siyah İnci' yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Projenin yönetmenliğini Erol Özlevi, senaristliğini ise Yekta Torun yapacak.

Projede Hande Erçel, Tolgahan Sayışman, Berk Hakman, Nurseli İdiz, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay gibi isimler yer alacak.

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