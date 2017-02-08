Siyah Noktalara Son!

Yağlı ve hassas bir cilde sahip olan kadınların en çok yakındığı problem için doğal formülleri derledik...

Güzellik - 08 Şubat 2017 22:11

Yüzün T bölgesinde yani burun, yanak ve alın bölgesi başta olmak üzere cilt yüzeyinde oluşan siyah noktalar kötü bir görünümün yanı sıra sağlık açısından da sıkıntılar yaratıyor. Doğal siyah nokta kürleri ile istediğiniz siyah noktasız bir cilde kısa zamanda sahip olacaksınız.



Patatesli kür

Patatesleri rendenin en ince yeri ile rendeleyin ve tülbentle suyunu çıkarın. İçine limon ve balı ekleyerek karıştırın. Problemli bölgenize uygulayın ve 20 dakika bekletin. Tuttuğunuz süre bittikten sonra iyice durulayın.



Deniz Tuzu ile kür

İhtiyacınız olduğu kadar deniz tuzunu ıslatarak problemli bölgeye uygulayın. 5 dakika bekledikten sonar deniz tuzunu yıkayın ve problemli bölgeye masaj yapın. Deniz tuzunun içindeki mineraller cildinizi yenileyecektir.



Portakal Kabuğu ile kür

Portakal kabuğunu güneşte 2-3 kurutun ve kurumuş portakal kabuklarını rendeleyerek toz haline getirin. Portakal kabuğu tozunu doğal gül suyu ile karıştırın ve yüzünüze sürün. Kür kuruduktan sonra ıslak ellerle masaj yapın ardından soğuk su ile yıkayın.



Karbonatlı kür

Bir tatlı kaşığı karbonatı su ile hamur haline getirin ve problemli bölgenize uygulayın. 5 dakika cildinizde tutarak soğuk suyla yıkayın.



Domates ile kür

Domates içerdiği kimyasallar sayesinde sizi kısa sürede siyah noktalardan kurtaracaktır. Bir dilim domatesi yüzünüze sürerek uygulayabilirsiniz yada domates suyu iyice problemli bölgeye yedirerek uygulayabilirsiniz.

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