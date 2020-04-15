Siz evde kalırken kilolar vücutta kalmasın!

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarına ‘evde kal’ çağrısı yapmaya devam ediyor. Bu çağrıya büyük oranda uyan birçok kişi kendini adeta eve kapattı. Ancak uzmanlar, virüsten korunmak isterken farklı sağlık sorunlarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Zira bu süreçte fazla kilolar da ‘vücutta kalıyor’.Salgın nedeniyle evde kalan insanların hareket etme oranının önemli ölçüde azaldığına dikkat çeken Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsa Kaman, bu dönemde kişilerin farkında olmadan hızlı kilo alabileceği konusunda uyarılarda bulundu.Hareket alanı kısıtlanan birçok kişinin psikolojik olarak daha fazla yemek yemeye yönelebileceğini söyleyen Op. Dr. Kaman, “Salgın önlemleri kapsamında sahillerde ve parklarda yürüyüş de kısıtlandı. Normal şartlarda her gün yürüyüş yapabilen 65 yaş üzerindeki kişinin şu an hareket alanı daha da kısıtlı. Dolayısıyla bu dönemde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız beslenmelerine daha da özen göstermeli.” diye konuştu.Şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı ya da obezite problemi bulunan kişilerin virüse karşı risk altında olduğunu dile getiren Op. Dr. Kaman, “Koronavirüsün kronik sorunları bulunan kişileri daha fazla etkilediğini biliyoruz. Ancak bir diğer risk de, sağlıksız ve düzensiz beslenme. Yeterli derecede hareket edemeyen ve kronik sağlık sorunları olan kişiler, bu dönemde ve sonrasında daha sade ve diyet odaklı beslenmeli. Yağlı ve hamur işi gıdalardan olabildiğince kaçınmalı.” ifadelerini kullandı.Özellikle şeker ve obezite hastalarının mümkün olduğunca evde de hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Kaman, kişilerin yürüyüş yapamasa da farklı hareketlerle egzersiz yapabileceğinin altını çizdi. Evde yapılabilecek aerobik hareketler sayesinde kişilerin kilosunu kontrol altında tutabileceğini belirten Op. Dr. Kaman, böylece bu zor süreci sağlıklı olarak atlatabilmenin mümkün olacağını sözlerine ekledi.