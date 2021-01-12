Skolyoz tedavisine geç kalmayın!

Sağlıklı bir insan omurgası omur adı verilen 33 kemikten oluşur. Omurgaya yandan bakıldığında; kifoz ve lordoz denilen girinti ve çıkıntılar görünürken, ön-arka plandan incelediğimizde düz bir görüntü olması gerekir. Çeşitli sebeplerden dolayı kifoz, lordoz ve skolyoz gibi omurga deformiteleri görülür. Skolyoz basit tabirle omurganın s veya c şeklinde olan sağa-sola eğriliği olarak tanımlanabilir.Bu omurga sorununun birçok yan etkisi olabileceğinin altını çizen Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Ali Menoğlu, “Skolyozu olan bireylerde devam eden boyun, sırt , bel ağrıları görülür. Bunlara ek görüntü olarak da farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar omuzların, kürek kemiklerinin ve kalça kemiklerinin aynı hizada olmaması, omurganın bir yöne doğru açılanması olabilir. İlerlemiş skolyoz durumlarında göğüs kafesinin hacminin küçülmesine bağlı olarak solunum problemleri de görülebilir” ifadelerini kullandı.Menoğlu, skolyoz tedavisi ve teşhisi için ise şu bilgileri verdi: “Detaylı klinik muayene ve çekilecek omurga grafisi ile birlikte teşhis konulabilir. Skolyoz tedavisinde eğriliğin derecesine ve yaşa göre egzersiz, korseleme ve cerrahi uygulama seçenek olabilir. 10-25 derece arası olan eğriliklerde belirli periyotlarla çekilecek x-ray grafiler ile takip ve özel egzersiz programı uygulanması önerilir. 25-45 derece arası eğriliklerde kişiye özel korse kullanımı, daha yüksek açılarda ise cerrahi önerilir. “