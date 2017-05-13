Snapchat gücünü kaybediyor!

Snap Inc. 2017 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Teknoloji - 13 Mayıs 2017 10:28

Facebook ve Snapchat arasındaki dijital savaşı şöyle bir hatırlatmak gerekirse, bilindiği üzere 2013’te Facebook Snapchat’i satın almak istemiş ancak başaramamıştı. Sonrasında Snapchat’e karşı agresif bir tutumla hareket eden Facebook, Snapchat’in Hikayeler özelliğini 2016’da Instagram’a getirmiş bir süre sonra da tutumunu daha da agresifleştirerek yerli yersiz bu özelliği uygulamalarına eklemişti.



Aradaki çıkardığı başarısız klon uygulamalardan bahsetmiyoruz bile. Şimdilerde Hikayeler özelliğine Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook’ta sahibiz. Her ne kadar Messenger ve Facebook’ta aradığı kullanıcı sayısına ulaşamasa da WhatsApp ve Instagram, Snapchat kopyası bu özellikle Snapchat’ten daha çok kullanıcıyı çekmeyi başardı.



Snap Inc.’in açıklamasına göre Snapchat’in 166 milyon günlük kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp‘ta bu sayı 175 milyon günlük kullanıcıyken Instagram‘da bu sayı 200 milyona çıkıyor. Rakipleri karşısında geride kalan Snapchat 2016 yılına kıyasla kendiyle yarışında ise büyüme göstermiş durumda. 2016’da 158 milyon kullanıcıya ulaşan Snapchat’in en büyük sorunu ise büyümesinin rakiplerine kıyasla çok daha yavaş olması. Yatırımcıların bakışını da etkileyecek olan bu yavaşlamada Facebook’un “elde edemezsen yok et” planının işe yaradığı görülüyor. Elbette Snapchat’in hala bir yere gittiği yok ancak firmanın ayakta kalabilmek adına bir şeyler yapması için son çeyreğe giriyoruz gibi görünüyor.



Kaynak:log.com.tr

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