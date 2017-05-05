So CHIC'in "Yaza Merhaba" partisi

Kadınlara şıklık vaad eden tasarımlar sunan So CHIC…, “Icon Koleksiyonu”nu Etiler Sunset Restaurant’ta gerçekleştirdiği çok özel bir davet ile tanıttı.

Kadın-Moda - 05 Mayıs 2017 12:00
So CHIC'in "Yaza Merhaba" partisi
Işıl Reçber, Bige Çalışkan, Cansel Kut, Aylin Yılmaz, Elif Gönlüm, Fatoş Sarıgül, Deniz Ayaydın, Figen Kıral, Gül Erçetingöz, Zeynep Ilıcalı, Nevşah Karamehmet ve Sitare Kalyoncuoğlu gibi isimlerin katıldığı davette konuklar So CHIC…’in yeni koleksiyonu ‘’Icon Collection’’ ı incelemenin yanı sıra, düzenlenen ‘’Yaz’a Merhaba’’ yemeği ile takı modası ve yeni trendler hakkında bol bol sohbet etme imkanına sahip oldu.


So CHIC…, yeni koleksiyonu ‘’Icon’’ ile doğaya ve doğal taşlara vurgu yapıyor. So CHIC… ‘’Icon’’ Koleksiyonu ile doğanın mucizesini gümüş tasarımlarla üzerinizde taşıyacak.


Başta siyah oniks, pembe kuvars, mercan ve gri agat olmak üzere pek çok doğal taşın yeraldığı koleksiyondaki yüzükler bambu ağacından, kolyeler ise çam kozalaklarından alınan ilham ile tasarlandı. Çizgileri, kesimleri ve sembolleriyle yaprakları, ağaç dallarını, kozalakları anımsatan koleksiyondaki ürünler, adını da doğanın bu ikonik sembollerinden alıyor.

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Bağlantılar: So CHIC

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