"Şoför Nebahat" son yolculuğuna uğurlandı!

Yaşam - 22 Temmuz 2017 13:49

Sezin’in Türk bayrağına sarılı tabutuna üzerlerinde ’torunların’ ve ’kızların’ yazılı birer adet çiçek kondu. Törene, Sezer Sezin’in kızları Ayşegül İlsever, Sevgi Yeğenoğlu ile eski eşi Üner İlsever başta olmak üzere, torunları, yakınları ve sevenlerii katıldı. Ayrıca ünlü sanatçılar Hülya Koçyiğit, Nilüfer Aydan’ın yanı sıra sinema sektöründe yer alan bazı isimler de törende yer aldı. Ancak salondaki büyük boşluk dikkat çekti.USTA SANATÇININ SANAT YAŞAMISaygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende usta oyuncu Sezer Sezin’in kısa özgeçmişi sahneden anlatıldı, sanat yaşamı boyunca ’Şoför Nebahat’, ’Vurun Kahpe’ye’ adlı unutulmaz filmlerde aldığı rollerin yansıtıldığı bir video izletildi.KIZLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADITörene katılan ailesi, sanatçı dostları ve çalışma arkadaşları Sezer Sezin’in anısına birer konuşma yaptı. Aile adına konuşan kızları Ayşegül İlsever ile Sevgi Yeğenoğlu duygu dolu konuşma yaptılar.Annesinin son günlerinde bile çok güzel yaşadığını belirten Ayşegül İlsever, "Son gününe kadar çok keyifliydi. Tam bir sanatçıydı" diye konuştu. İlsever, "Bu töreni yapalım mı yapmayalım mı diye çok düşündük. İstanbul çok boş, insanlar yok. Fakat bu kadar sanata bağlı böyle bir sanatçıyı sahneden uğurlamanın doğru olduğuna ailece karar verdik. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi. Sevgi Yeğenoğlu ise "Sanatçı çocuğu olmak her zaman zordur. Çünkü onu her zaman paylaşırsınız. Annemiz bizim için çok önemliydi. Sizleri çok seviyoruz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.HÜLYA KOÇYİĞİT: BİR İDOLÜ YOLCU EDİYORUZTörene katılan sanatçılar da Sezer Sezin için birer saygı konuşması yaptı. Sahneye çıkan Hülya Koçyiğit, ilk olarak Sezer Sezin’in tabutuna giderek kırmızı karanfil bıraktı ardından tabutu öptü.Oldukça üzüntülü olduğu görülen Hülya Koçyiğit de duygu dolu bir konuşma yaptı. Koçyiğit, "Çok yakın zamanda çok değerli varlıklarımız kaybettik. Acılarımız çok büyük. Bugün Türk sinemasının bir devini, sinemacılar tarihini kuran, başlatan, Türk sinemasına yön veren, cesaretlendiren adeta bir girişimciyi, bir idolü yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.SON ZİYARETİNİ ANLATTIKonuşmasında Sezer Sezin’e Fatma Girik ile birlikte yaptıkları son ziyareti anlatan Koçyiğit, "O kadar iyi görmüştük ki Sezer Abla’yı; gözlerinin içi ışıl ışıldı. Çünkü ona sevgiyle bakan evlatları yanındaydı. Şimdi eminim o bizi izliyordur. Onun için söylenecek en güzel sözleri söylemek isterim. Bütün kalbimle ona saygı duyuyorum" diye konuştu."TÜRK SİNEMASININ İLK STARIYDI"Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan ise Sezer Sezin’in Türk sinemasının ilk starı olduğunu ifade etti. Aydan, "O, yalnız oyuncu değil kameranın arkasında da hizmet veriyordu. Türk sinemasına çok büyük hizmetler verdi. Nurlar içinde yatsın" şeklinde konuştu.CENAZE NAMAZI TEŞKİVİYE’DEKonuşmaların ardından usta oyuncu Sezer Sezin’in son kez çıkarıldığı sahneden tabutu omuzlara alınarak alkışlar arasında taşındı. Sezin’in cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Kaynak:DHA