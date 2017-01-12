"Soğuk havalar kulunç ağrısını tetikliyor"

Son zamanlarda kulunç bölgenizde ağrılar yaşıyorsanız, nedeni soğuk havalar olabilir. Kış mevsiminde kas sertleşmelerinin daha çok görüldüğüne dikkat çeken Acıbadem Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Binnet, “Özellikle kulunç olarak bilinen sırtın üst kaslarını etkileyen soğuk, zaten kasılı halde olan kasın daha da sertleşmesine neden olarak ağrılara yol açıyor” diyor.

Sağlık - 12 Ocak 2017 12:17

Yaz sıcakları kasları gevşetirken, kış soğukları kasların daha çok kasılmasına neden oluyor. Bu kasılmalardan en çok etkilenen bölgelerden biri, halk arasında ‘kulunç’ olarak bilinen sırtın üst bölgesindeki kaslar. Bu bölgedeki kasların soğuk havayla birlikte eski elastikiyetini kaybederek sertleşebildiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Binnet, “Böylece kendisi ve çevresindeki kasların hareketleri son derece ağrılı oluyor. Oysa kış aylarında bu kasları daha iyi koruyarak ağrıların önüne geçebilirsiniz” önerisinde bulunuyor.



Ofis çalışanları etkileniyor



Tıbbi adı 'fibromiyalji’ olan kulunç ağrısı, sırt bölgesinde, boynun arka kısmında olabileceği gibi, daha yaygın bir bölgede hissedilebiliyor. Kulunç ağrısı, yaşa ve cinsiyete bağlı olmadan, daha sık ofis çalışanlarında sürekli oturma pozisyonuna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kasları aşırı ve kötü kullanan ve oturma pozisyonu bozuk olan herkes risk altında bulunuyor.



Egzersiz yaparak güne başlayın



Prof. Dr. Mehmet Binnet, kulunç ağrılarıyla karşılaşmamak için sabahları yapılacak birkaç basit germe egzersizinin işe yarayacağını söylüyor. Bacaklar ile yapılan germe veya esneme egzersizleri kasların uzamasını sağlayarak hareketlere uyumu kolaylaştırıyor. Aynı şekilde sırt bölgesinde her iki kürek kemiğini geriye doğru çekerek gerçekleştirilecek esneme hareketleri faydalı oluyor. Bu hareketi sabahları 5 kez 30 saniye gibi kısa bir süre yapmak bile, kulunç ağrısına karşı etkili. Gün içerisinde her iki saatte bir oturur pozisyondayken hafif doğrulup yine kürek kemiklerini geriye çekerek bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz.



Teşhisi kolay



Kulunç ağrısının teşhisinde hasta şikayetleri yol gösterici bir özellik taşıyor. Ayrıca klinik muayene yapıldıktan sonra hastalığın tanısı rahatlıkla konuyor. Prof. Dr. Mehmet Binnet, kişiye kulunç teşhisi konulduysa yapılabilecekleri şöyle anlatıyor: “Bu ağrılı bölgelere yapılan sıcak uygulamalarla sertleşmiş kasların yumuşatılması amaçlanıyor. Kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar ise, şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca manuel terapi (elle yapılan fizik tedavi) ile kaslardaki sertleşme en aza indirgenebiliyor.”

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