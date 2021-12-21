"Şöhretler Okulu" fragmanı ve afişi Yayınlandı!

Ediz Hun, Berna Üçkaleler ve Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncuları Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan’ın yer aldığı film çocuk olmanın ve çocuk kalabilmenin güzelliklerini anlatıyor. Yapımcılığını CNS Productions’un üstlendiği ve Yeşilçam’ın efsane ismi Ediz Hun’un Kemal öğretmeni canlandırdığı filmde birçok sürpriz isim de yer alıyor.Kemal öğretmen (Ediz Hun) kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. Deniz öğretmen (Berna Üçkaleler) ise babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir ve Kaktüs Koleji’ni ele geçirip satmayı planlamaktadır. Kemal öğretmen hem kızı ile kaçırdığı zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek Deniz öğretmene bir yarış teklif eder. Deniz öğretmen yarışmayı kazanacağından emin olduğundan, hemen bu yarışma teklifini kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein’den oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir.