Şok iddia! "Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı"

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle alakalı şoke eden haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış kavga etmişti. Alışık'ın senaryoyu değiştirmek istemesiyle başlayan tartışma büyümüş ve Kerem Alışık senaryonun değişmesine karşı çıkan rol arkadaşı Murat Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" diye çıkışmıştı. Gerginlik artınca sete paydos verilmişti.‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde başrol arkadaşı Murat Ünalmış ile mahkemelik olan Kerem Alışık hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı! TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Alışık konuşma engelli bir figüranı yumrukladı. Ambulans kullanan figüranın ani fren yapmasına sinirlendi. Olay kapatıldı.