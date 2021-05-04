Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle alakalı şoke eden haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış kavga etmişti. Alışık'ın senaryoyu değiştirmek istemesiyle başlayan tartışma büyümüş ve Kerem Alışık senaryonun değişmesine karşı çıkan rol arkadaşı Murat Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" diye çıkışmıştı. Gerginlik artınca sete paydos verilmişti.
Konuşma engelli bir figüranı yumrukladı!
‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde başrol arkadaşı Murat Ünalmış ile mahkemelik olan Kerem Alışık hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı! TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Alışık konuşma engelli bir figüranı yumrukladı. Ambulans kullanan figüranın ani fren yapmasına sinirlendi. Olay kapatıldı.
Şok iddia! "Kerem Alışık engelli figüranı yumrukladı"
Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Dizide Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın engelli bir figüranı yumrukladığı ileri sürüldü.
04.05.2021 18:25 Magazin