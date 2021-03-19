Şok iddia! Kıvanç Tatlıtuğ-Çağatay Ulusoy arkadaşlığı bitti mi?

Çok yakın dost olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Deniz tutkunu olan ikili bu yaz birlikte tatile de çıkmıştı. Fakat Tatlıtuğ ile Ulusoy, sosyal medyadan birbirini takibi bıraktı. Bu durumun ardından sosyal medyada 'arkadaşlık bitti' iddiası ortaya atıldı.Ünlü oyunculardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.