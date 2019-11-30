Şok iddia! Ünlü popçu şarkının ücretini vermedi!

Madonna'ya, "Madame X" albümünde yer alan 'God Control' şarkısının yazarı tarafından dava açıldı.

30.11.2019 16:46 Dünya Magazin

Şok iddia! Ünlü popçu şarkının ücretini vermedi! Madonna'ya şok olay! Popun kraliçesine, son albümü "Madame X"te yer alan 'God Control' şarkısının ücretini ödemediği için dava açıldı.

HABER BİLE VERMEMİŞ
ABD’li elektronik müzik grubu Fischerspooner’ın üyelerinden Casey Spooner, 2017 yılında bu şarkı üzerinde çalıştıklarını, fakat şarkının rafa kalktığını söyledi. Sonra şarkının habersizce Madonna'nın “Madame X” albümünde yer aldığını söyleyen Spooner, şarkının yıllar önce kaydedilmiş demosunu "Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken, ben beş parasız yaşıyorum" notuyla yayınladı.

Madonna'nın uçaktaki şoke eden isteği!

Madonna'nın uçaktaki şoke eden isteği!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: