Şok olay! Eski sevgilisi, yeni aşkını denize attı!

Şevval Şahin bir mekanda yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'yla birlikte yemek yerken içeriye eski aşkı Yiğit Marcus Aral girdi. Aral, Şahin'i Kamışlı'yla görünce oldukça sinirlendi ve Kerem Kamışlı’yı sandalyeyle birlikte denize attı. Ardından denizden çıkan Kamışlı'ya “Ne oldu denize mi düştün?” diyerek sataştı. O anları mekandaki diğer müşteriler görüntüledi.İddaya göre Kerem Kamışlı kendisini denize atan Marcus’a “Türkiye’nin vergisinin %10’unu ben veriyorum, Türkiye’ye giren uçakların yüzde 30’u bizim,sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni Türkiye’ye sokmam” dedi.