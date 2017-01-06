Şoke eden iddia! Ayrılık nedeni Derya Şensoy mu?

Dedikodu - 06 Ocak 2017 09:58

HT Magazin'de yer alan haberde gizli aşkın kahramanın Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın oyuncu kızları Derya Şensoy olduğu iddia edildi. İddiaya göre ikili, Levendoğlu'nun başrolü eşi Birce Akalay'la paylaştığı, Şensoy'un da rol aldığı "Deliormanlı"nın setinde yakınlaştı. Levendoğlu'nun tüm tatilini geçirdiği Datça'da ise yaz sonunda ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Şensoy, sevgilisi Seçkin Özdemir'le ilişkisine kasım ayında nokta koymuştu.