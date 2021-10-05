Şoke eden iddia! Burak Sergen aldatıldı mı?

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği, kendisinden 22 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı öne sürüldü.

05.10.2021 09:25 Magazin

Şoke eden iddia! Burak Sergen aldatıldı mı? "Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, kendisinden 22 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı.

Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi!

Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi!



Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz nikah! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi...

Sürpriz nikah! Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi...



Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldattığı öne sürüldü.

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.
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