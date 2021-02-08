Ekip arkadaşları 22’nci yaş günü için Cemre Baysel’e sette pasta sürprizi yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç oyuncu ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, hem arkadaşları hem de hayranları Baysel’i adeta hediyeye boğdu. Baysel bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşırken, ekip arkadaşları da paylaşımlara yaptığı yorumlarla genç oyuncunun heyecanına ortak oldu.
Sol Yanım yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20:00’de STAR TV’de!
'Sol Yanım' setinden eğlenceli doğum günü partisi
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, STAR TV ekranlarında perşembe akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi ‘Sol Yanım’ın setinde doğum günü sürprizi yaşandı. Dizide canlandırdığı Biricik karakteri ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu Cemre Baysel yeni yaşını sette karşıladı!
08.02.2021 23:35 Dizi Galeri