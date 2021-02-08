'Sol Yanım' setinden eğlenceli doğum günü partisi

Ekip arkadaşları 22’nci yaş günü için Cemre Baysel’e sette pasta sürprizi yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç oyuncu ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, hem arkadaşları hem de hayranları Baysel’i adeta hediyeye boğdu. Baysel bu keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşırken, ekip arkadaşları da paylaşımlara yaptığı yorumlarla genç oyuncunun heyecanına ortak oldu.Sol Yanım yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20:00’de STAR TV’de!