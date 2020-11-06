'Sol Yanım'ın afişi yayınlandı!

Sezonun en çok merak edilen projesi ‘Sol Yanım’ın göz alıcı afişinde, dizinin başrol oyuncuları Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin yer aldı.Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.Görkemli prodüksiyonu, yıldız adayı genç oyuncuları ustalarla buluşturan kadrosu, göz alıcı mekanları ve kostümleri ile son derece iddialı ‘Sol Yanım’, yakında STAR TV ekranında izleyiciyle buluşacak.