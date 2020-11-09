"Sol Yanım"ın ayrılmaz dörtlüsü!

Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.‘Sol Yanım'ın genç oyuncuları Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey, dizideki karakterlerinin aksine kamera arkasında çok eğleniyorlar. Rolleri gereği yıldızı hiç barışmayan oyuncular, kamera kayıttan çıkınca soluğu birbirlerinin yanında alıyor. Ekip, fırsat buldukları her an eğlenceli fotoğraflar çektiriyor.Star TV’de ekrana gelecek dizinin yönetmeni Serdar Gözelekli, senaryo yazarı ise Melis Civelek. ‘Sol Yanım’, “Tesadüf sadece bir başlangıçtır” diyen hikayesi kadar görkemli prodüksiyonu ile de iddialı!