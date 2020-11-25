'Sol Yanım'ın setinden sürpriz kamera arkası görüntüleri...

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, perşembe akşamı 20.00’de ilk bölümüyle STAR TV’de seyirciyle buluşacak ‘Sol Yanım’ dizisinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.Dizinin setinden birbirinden renkli ve eğlenceli anların yer aldığı kamera arkası videosunda, ekip ve oyuncuların uyumu dikkat çekti.Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, tesadüflerin yol açtığı yepyeni başlangıçların hikayesinde seyirciyi, Serra ve Selim aşkı ile tanıştıracak.Ezberleri bozmaya hazırlanan dizinin başrolünde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli yer alıyor.‘Sol Yanım’, bu sezon perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.Sol Yanım, yarın (Perşembe) saat 20:00’de ilk bölümüyle STAR TV’de.Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.