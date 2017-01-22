Sömestr eğlencesi Akmerkez'de

Çocuklar yarı yıl tatilinin en eğlenceli anlarını Candy Crush, Talking Toms, Angry Birds oyunları ve Buz Pisti ile Akmerkez’de yaşayacak. Minik misafirler 20-29 Ocak tarihleri arasında Akmerkez Etkinlik Alanı’nda ücretsiz oyunların tadını çıkaracak.

Alışveriş - 22 Ocak 2017 11:45
Sömestr eğlencesi Akmerkez'de
En sevilen oyun aplikasyonlarını gerçeğe dönüştüren Akmerkez, miniklere dev bir aktivite alanında yarı yıl eğlencesi sunuyor. Karne tatilinde çocuklar 20 -29 Ocak arasında tam 10 gün boyunca, sanal dünyada sevdikleri oyunları gerçek hayatta deneyimleyerek, tatillerini keyifle geçirecek.


Aktivite alanında, Candy Crush çılgınları aynı şekerleri yanyana getirerek en yüksek puanı yakalamaya çalışacak. Angry Birds oyununda ise minikler, dev dekorlarla kurulan alanda kızgın kuşları kullanarak,hırsız domuzcukları düşürmeye çalışacak. Kedi tutkunlarının sevdiği Talking Tom ise çocuklarla sohbet ve dans edip şarkılar söyleyecek. Aralık ayında açılan ‘Frozen Land’ buz pisti de sömestr boyunca minik misafirlerini ağırlayacak. Çocuklar buz üstünde eğlencenin tadını çıkarırken, bu sömestr unutamayacakları anılar biriktirecek.
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Bağlantılar: Akmerkez, Sömestr

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