Sömestr eğlencesi sinemalarda!

Sinema - 20 Ocak 2017 11:59

Büyük bekleyiş sona erdi! Son olarak 2015 yılında Niyazi Gül Dört Nala ile seyircilerinin karşısına çıkan Ata Demirer'in yeni filmi Olanlar Oldu nihayet vizyonda!Demirer başrolde oynamakla kalmadı aynı zamanda filmin senaryosuna da imzasını attı.Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!Pepee, dedesinin laboratuvarında ürettiği teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Bu uçan teknolojik balon Pepee'yi önce Adıyaman-Nemrut, Urfa-Göbeklitepe ve en son ise Kapadokya'ya götürür. Pepee başına gelen onca işten sıyrılıp evine geri dönebilecek midir? Acaba gerçeği bulabilecek midir? En önemlisi sevginin ve bir olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayabilecek midir?Aynı isimli sevilen milli çizgi film dizisinin üç boyutlu bir animasyon filmi Pepee:Birlik Zamanı'nda Pepee'yi Yağız Alp Şimşek seslendirirken, seslendirme kadrosunda Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç, Meryem Atmaca ve Emre Törün de bulunuyor.Minik Kahramanlar Macera Peşinde Eduardo Schuldt tarafından yönetiliyor ve orjinalinde Bruno Ascenzo, Giovanni Ciccia ile Connie Chaparro tarafından seslendiriliyor.Fransa'yı sallayan olayların olduğu bir dönemde Jules Verne'in yarattığı bütün karakterler yaşamıştır ve bunun farkında değillerdir. Yeni Fransa başkanı ve kültür bakanı yazarın kitaplarını düzenleyerek bir kitap yapmak isterler ve herşeyi birbirlerine karıştırırlar. Bu durumu değiştirebilecek olanlar sadece 4 kişiden oluşan yetenekli bir çocuk grubudur. Zamanda geriye gider ve yazarın kitaplarındaki karakterleri teker teker yerlerine koyarlar.Varol Yaşaroğlu‘nun yarattığı Fırıldak Ailesi animasyon dizisinin filmi 3 Şubat'ta vizyona giriyor.Fırıldak Ailesi Orta Dünya sinema filminin konusu ailenin orta dünya’da ki maceralarını konu alıyor. Seslendirenler arasında Murat Boz, Yılmaz Vural, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer alıyor.Sakin ve durağan bir hayat süren Batman kocaman evinde tembellik ederken yeni yardımcıları Robin ve Batgirl'ün ortaya çıkmasıyla işler değişir. Ekip henüz birbirine alışamadan Joker'in hain bir planla Gotham'ı tehdit ettiği haberi duyulunca, taze ekip birleşmek zorunda kalacaktır. Batman'in artık sadece kendinden değil, evlat edindiği oğlundan da sorumlu olması işleri daha da zorlaştırır...Başarılı animasyon Lego Filmi'nin Batman'li Spin Off'u olan projede yönetmen koltuğuna Chris McKay otururken, senaryonun Seth Grahame-Smith'e ait oladuğu film Türkiye'de 10 Şubat'ta vizyona giriyor.