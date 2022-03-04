Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti!

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşamını sürdüren 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın'dan acı haber geldi. 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı fidan Hoca karakteri ile akıllara kazınan Akrep Nalan, hayatını kaybetti.Bakıcısı, Akrep Nalan’ı hareketsiz bir şekilde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Akrep Nalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.Akrep Nalan’ın ölümü sevenlerini ve komşularını yasa boğdu. Akrep Nalan’ın bir süre önce hastanede tedavi gördüğü ve solunum yetmezliği nedeni ile hayatını kaybettiği düşünülüyor.