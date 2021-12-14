"Son Nefesime Kadar" dizisine sürpriz isim!

Nurgül Yeşilçay ile İpek Yazıcı'nın başrollerinde yer alacağı Son Nefesime Kadar kod adlı dizi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Merakla beklenen uyarlama diziye son olarak Yeliz Akkaya katıldı. Akkaya'nın İpek Filiz Yazıcı’nın hayat vereceği karakterin annesini canlandıracağı öğrenildi.Çekimleri ay sonu başlayacak dizi Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, Emre Kınay, Begüm Birgören, Baran Bölükbaşı ve Emre Bey gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiliyor.