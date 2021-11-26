‘Son Nefesime Kadar’ dizisine yakışıklı oyuncu!

Pastel Film’in FOX için çekeceği uyarlama dizi “Son Nefesime Kadar”ın hazırlıkları sürüyor.Dizide Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay başrolü paylaşacak.Hatice Meryem’in yazdığı dizinin ana kadrosunda Begüm Birgören de yer alıyor.Deniz Dikilitaş’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katıldı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “Akif” adlı dijital dizide rol alan Emre Bey, “Son Nefesime Kadar”la el sıkıştı.