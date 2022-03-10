"Son Nefesime Kadar"a yeni transfer!

FOX’un etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilerek izlenen dizisi Son Nefesime Kadar’a Pelin Abay dahil oldu. Dizinin üçüncü bölümünde diziye katılan Abay; “Happy Valley’i daha önce izlemiştim. Böyle etkileyici bir hikayeye sahip projede yer alıyor olmak beni mutlu etti” dedi.“Son Nefesime Kadar”, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.“Son Nefesime Kadar” her Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.