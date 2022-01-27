'Son Nefesime Kadar'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 2022 yılının en iddialı projelerinden biri olan “Son Nefesime Kadar”ın ikinci tanıtımı izleyicilerden tam not aldı.Kurgusuyla dikkatleri üzerine çeken tanıtımda dizinin ana castı da yer aldı. Tanıtımda yer alan tüm oyuncular için “Dizinin cast seçimi çok başarılı olmuş” yorumları yapıldı. Ayrıca Nurgül Yeşilçay’ın canlandırdığı Mihri karakterinin “Eğer suçta genetikse Umut babasına mı benziyor?” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey ve Baran Bölükbaşı da rol alıyor.Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.“Son Nefesime Kadar” çok yakında FOX’ta.Tanıtımı izlemek için: