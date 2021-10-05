"Son Yaz" dizisi final yapıyor!

FOX TV'nin Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan dizisi Son Yaz için final kararı alındı. 03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir sabah güneşi ile Ege'de başlayan ekran yolculuğumuz sizlerle gerçek bir evrene dönüşürken bizi her daim baş tacı ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. 26. bölüm itibariyle hikayemizi sonlandırırken hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz. Unutmayın anahtar hala saksının altında. Selametle..." ifadelerine yer verildi.