'Son Yaz' dizisinde flaş değişiklik!

Cuma akşamları Fox TV'de ekrana gelen, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın başrollerinde yer aldığı 'Son Yaz' dizisinin kamera arkasında önemli bir değişikliğe gidildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği 'Son Yaz'da yönetmen koltuğunda artık Burak Arlıer yerine ikinci yönetmen Semih Bağcı oturacak.'Son Yaz' bu hafta 16. bölümüyle ekrana gelecek.