'Son Yaz' oyuncuları tam kadro objektif karşısına geçti!

2. sezon tanıtım çekimleri için tam kadro bir araya gelen oyuncular, verdikleri pozla göz doldurdular. Basınla paylaşılan fotoğraf beğeni dolu yorumlar alırken dizinin yeni tanıtımı da heyecan fırtınası yarattı.Eşinin düğün gecesindeki ölümü ile inzivaya çekilen Selim Kara (Ali Atay), Son Yaz evrenine tüm sırları ve gizemi ile giren Sare Akay’dan (Birce Akalay) eşini Halil Sadi Sancaktar’ın öldürtmediğini duyduğunda çok şaşırır. Sare Akay, Selim Kara ile kaçak durumdaki Akgün’ü (Alperen Duymaz) bir araya getirerek tüm dengeleri değiştirecektir. Yolları Sare ile birlikte tekrar kesişen Savcı Selim ve Akgün’ün karşısında bu kez çok daha bilinmedik bir dünya vardır.Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı “Son Yaz”ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Heyecan ve gerilim dozu yüksek hikayesiyle “Son Yaz”, 18 Eylül saat 20.00’de FOX’ta!