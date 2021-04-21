Son Yaz setinde Ali Atay'a sürpriz doğum günü kutlaması!

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Son Yaz”ın başrol oyuncularından Ali Atay’a dizi setinde sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi.Yönetmenliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından övgü ile söz ettiren Atay, dün rol arkadaşlarıyla beraber doğum günü pastasını kesti ve organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür etti.Merak dolu yeni gelişmeleri ile “Son Yaz” her cuma saat 20.00’de FOX’ta.