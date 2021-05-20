Son Yaz'da hız aksiyon ve romantizm bir arada yaşanacak!

Sevdikleri için kendini hiç düşünmeden tehlikeye atan Akgün Gökalp Taşkın, (Alperen Duymaz) bu kez zorlu bir yarışta Gökhan( Olgun Toker) için kazanmak zorundadır. Ancak pistte hız ve adrenalinden daha fazlası yaşanacaktır.Şimdiden merak konusu olan sahnelerin renkli anları kamera arkasına da yansıdı. Dizinin sevilen karakteri Akgün’e hayat veren başarılı oyuncu Alperen Duymaz, yarış sahnelerinde otomobili kendi kullanmayı tercih etti. Yönetmen ve reji ekibiyle sahne için hazırlanan yakışıklı oyuncu performansı ile büyük beğeni topladı.Son Yaz, sürükleyici ve gerilim dozu yüksek gelişmelerle 20 Mayıs Cuma akşamı FOX’ta.