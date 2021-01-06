'Son Yaz'dan bir fragman daha!

Cuma günü ilk kez seyirciyle buluşan Fox Tv'nin yeni dizisi 'Son Yaz'ın birinci bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Durmaz'ı buluşturan diziden bir fragman daha geldi. 'Son Yaz'ın 2. Bölüm 2. Fragmanı oldukça dikkat çekti.