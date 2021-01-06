Cuma günü ilk kez seyirciyle buluşan Fox Tv'nin yeni dizisi 'Son Yaz'ın birinci bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Durmaz'ı buluşturan diziden bir fragman daha geldi. 'Son Yaz'ın 2. Bölüm 2. Fragmanı oldukça dikkat çekti.
İşte Son Yaz 2. Bölüm 2. Fragmanı
'Son Yaz'dan bir fragman daha!
FOX’un yeni dizisi “Son Yaz”ın 2. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Son Yaz”, yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma saat 20.00’de FOX'ta.
06.01.2021 19:57 Dizi Galeri