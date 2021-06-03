'Son Yaz'ın sezon finalinden bir tanıtım daha!

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu ve başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı sevilen dizi Son Yaz cuma akşamı ekrana gelecek bölümü ile sezon finali yapacak.Dizinin 21. bölümünde, 2. kez nikah masasına oturan Selim - Canan Kara çiftinin masalları aratmayan düğünü konuşulacak.