"Son Yaz"ın yayın tarihi belli oldu!

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı “Son Yaz”ın, merakla beklenen 2. sezonunun yayın tarihi belli oldu.FOX’un sevilen dizisinin yeni sezonu heyecan dolu ilk bölümü ile 18 Eylül Cumartesi başlıyor.Heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölümünün ikinci tanıtımı da büyük ses getirdi. Sosyal medyada çok konuşulan ve övgü dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken şimdi gözler Canan’ın ölümü ile her biri ayrı dünyalara savrulan Akgün ve Kara ailesinin yaşayacaklarına kilitlendi. Kadroya katılan yeni oyuncularıyla “Son Yaz” bu sezonda da ekranın vazgeçilmezi olmaya devam edecek.