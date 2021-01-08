'Son Yaz'ın yeni afişi görücüye çıktı!

Dizinin toplu afişinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın yanı sıra Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı ve Ata Nedim Arman da yer alıyor.Afişte “Son Yaz” oyuncuları Urla’da, Çeşmealtı’nın meşhur Karantina Adası manzaralı iskelesinde boy gösteriyor.“Son Yaz”, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.