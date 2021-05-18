Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Son Yaz” dizisi verdiği aranın ardından yeniden ekrana dönüyor. Başrol oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle seti duran dizi yeni bölümüyle bu cuma ekranda olacak.
İşte Son Yaz'ın 19. Bölüm 2. Fragmanı:
'Son Yaz'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha!
FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın 19. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Son Yaz”, yeni bölümüyle 21 Mayıs Cuma saat 20.00’de FOX'ta.
18.05.2021 22:42 Dizi Galeri